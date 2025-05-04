جرائم القتل التي تمارسها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين وضد الأسرى والتي وصلت إلى حد الدهس بالعربات هي الترجمة العملية لتعليمات عبدالرحيم دقلو التي أصدرها في خطاب مسجل في نيالا.

تضمن الخطاب أوامر واضحة بالقتل لعساكر الجيش ولمن وصفهم بالكيزان وهو وصف مطاطي يشمل تقريبا كل شيء خارج المليشيا.

الجرائم التي نفذتها المليشيا مؤخرا في الفاشر وفي أم درمان وتنفذها حاليا في النهود هي جرائم ممنهجة يتم تنفيذها مع سبق الإصرار وبقناعة وتعطش للقتل وسبقتها كلمة مسجلة شاهدناها جميعا لأعلى قيادة في المليشيا تدعو لقتل الأسرى والمواطنين على السواء.

مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي.



حليم عباس