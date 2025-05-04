مسؤولية سلامة ناظر عموم دار حمر .. الزعيم “عبدالقادر منعم منصور” تقع على “عبدالرحيم دقلو” مباشرة، أي محاولة لارغامه على إعلان موقف أو المساس بسلامته الشخصية ستضع “دقلو” في مواجهة مع قبيلة الحمر وعموم السودانيين ، للناظر رمزية تاريخية تمتد جذورها إلى استقلال السودان وتشكيل اول حكومة وطنية ..

اسرة “منعم منصور” من الأسر التي شكلت تاريخ السودان الحديث ..

محاصرة الناظر ووضعه في الإقامة الجبرية يعتبر مسلك عدواني يهدد أمن وسلامة الزعيم “عبدالقادر. منعم منصور” وأسرته الكريمة .

رشان اوشي