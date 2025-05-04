رأي ومقالات

الفرق بين “طرفي النزاع”

2025/05/04
البرهان حميدتي
البرهان حميدتي

الفرق بين “طرفي النزاع”:
مصطلح “طرفي النزاع”، الذي يساوي الغزاة بالمدافعين عن أوطانهم، هو الأكثر بذاءة في خطاب هذه الحرب السودانية تبدو أمامه واردات الدندر لعب عيال. خذ مثلا بعد تحرير الخرطوم زيارة نساء معروفات في المشهد، بعضهن من ناقدي الجيش بألسنة حداد. إذ نزلن إلي حواري وأزقة الخرطوم من مهاجرهن وبثن ما شئن من هناك.

هل تجروء إمرأة صديقة للجنجويد – دع عنك كارهة لهم – علي زيارة منطقة يسيطر عليها الأشاوس؟. وهل يجروء حزب علي إقامة ندوة في مناطق سيطرة الأشاوس تحت شعار “الجنجويد ينحل” أو لا للعبودية الجنسية ولا للتبعية للأجنبي؟

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معتصم اقرع
معتصم اقرع

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