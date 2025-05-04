■ بورتسودان وأهلها والمطار بخير..

■ مسيرة واحدة أطلقت خمس دانات أم خمس مسيّرات تم اسقاطها بعد خسائر محدودة في المطار ؟ .. هذه هي المعلومة التي تتضارب حولها الأخبار ..

الحقيقة التي لاخلاف عليها أن العين المجرّدة رصدت مسيّرة حلّقت في سماء المنطقة المحيطةبمطار بورتسودان ..والحقيقة المرّة أيضاً أن الأجهزة الحكومية والرسمية المعنية بالرد والتوضيح لاترد علي الهاتف .. والتي ردّت علي استفساراتنا قالت إنها لا تعلم شيئاً وليس لديها معلومات في اللحظة الراهنة ..

■ والحقيقة أيضاً أن أجواء السودان لاتزال مستباحة .. نحن أمام معركة جديدة مع دويلة الإمارات ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد