نظام “مطار بمطار والبادي أظلم” 😏؟

الميليشيا وأوليائها، رغم ضخامة الإمكانات، لكن بعانوا من محدوديّة القدرات العقليّة؛

ما بقدروا يتصوّروا التبعات إلّا يجرّبوا؛

صحيح دا مطار ودا مطار؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

دا مطار مدني، بتنزل فيه رحلات مدنيّة مسجّلة في سجلّات الطيران الدولي؛

وداك مطار مدني برضو لكن أعيد توظيفه حصريّا للاستخدامات العسكريّة؛

ماف رحلة مدنيّة مسجّلة بتقدر تصل هناك، ببساطة لأنّه سلطة الطيران المدني الرسميّة في السودان قاعدة في بورتسودان 😊.

خلال الحرب دي ظلّت الميليشيا وأوليائها بتحسّسوا في مساحات تحرّكهم خارج نطاق الشرعيّة الدوليّة؛

زعيمهم داير يبقى رئيس موازي يستقبلوه استقبال رسمي؛

يعملوا سلطة موازية في بلد أجنبي؛

يشغّلوا مطارات؛

يمتلكوا أسلحة متقدّمة لا يجوز امتلاكها إلّا لدول شرعيّة؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

فيه حدود في النهاية ما ح تقدر تتجاوزها؛

بورتسودان دي فيها سفارات وقتصليّات دول، ما ح تقدر تضرب الأهداف المدنيّة فيها بحجّة “منطقة عمليّات” زي ما كنت بتعمل في الخرطوم؛

ما ح تقدر تفتح سفارات في نيالا، لأنّه ماف دولة مستعدّة تمشي الخطوة دي معاك؛

وهكذا؛

عموماً غباهم بندفع تمنه نحن، لكن دا قدرنا، والحمد لله على ما أراد.



عبد الله جعفر