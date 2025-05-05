أهالي جدَّة يطالبون بتوسعة المقابر وزيادة الخدمات

في الوقت الذي أنهت فيه الإدارة العامَّة لكود البناء السعوديِّ الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر في العام الماضي؛ بهدف الارتقاء بالخدمات بها، طالب مواطنون أمانة جدَّة بالعمل على مشروع توسعة مقبرتَي (الفيصلية وأمنا حواء) بحُكم توفُّر مساحة كافية حولها، وتحسبًا من امتلائها بالأموات، وعدم وجود قبور تحتضن مواتهم مستقبلًا.

وقال محمد البلوشي أحد سكَّان حي العزيزيَّة: منذُ عشرات السِّنين، وأنا أتردَّد شبه يومي على مقبرة الفيصليَّة؛ لكسب الأجر والثواب من الله، معربًا عن أمله في إعادة النظر في مقابر جدَّة عمومًا، ومقبرتي الفيصليَّة وأمنا حواء على وجه الخصوص، وذلك لوجود مساحات شاسعة حولها بعد عملية إعادة تطوير الأحياء، ودعا إلى المزيد من الاهتمام بالمساجد التابعة لتلك المقابر.

واقترح أبو محمد أحد الساكنين بجوار مقبرة أمنا حواء سابقًا ضرورة إيجاد خطة لتوسعة المقابر وتطويرها، والاهتمام بها، ومراقبة الشركات المشغِّلة لها، ومحاسبتها في حال تقصيرها بالشروط المتفق عليها، وأضاف: الناس الآن في تزايد مستمر، والمقابر المذكورة محدودة الأسوار، وقد تمتنع عن استقبال الأموات في لحظة، ومع تطوير الأحياء توفرت مساحات شاسعة بخلاف الماضي لتطوير وتوسعة المقابر، وعمل مواقف سيارات بشكل عصريٍّ.وكانت وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان ممثلةً في الإدارة العامَّة لكود البناء السعوديِّ أصدرت بداية العام الماضي الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر؛ لتحسين الخدمة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، وجاء ذلك بعدما تم رصده من ملحوظات على المقابر القائمة، ومن أبرزها وقوع جرائم ومخالفات؛ بسبب الأسوار المغلقة، وعدم وجود حراسة، بالإضافة إلى عدم وجود بعض المرافق الهامَّة مثل إدارة المقبرة، وسكن الحارس، ودورات المياه، وغير ذلك.* الأمانة لا ترد على استفسارات «المدينة»

«المدينة» بدورها تواصلت مع أمانة جدَّة عبر متحدِّثها الرسمي محمد البقمي، عن وضع بعض المقابر في محافظة جدَّة، وهل لدى الأمانة خطَّة لتوسعة تلك المقابر وتطويرها، في ظلِّ وجود مساحات كافية حاليًّا بعد عملية تطوير الأحياء العشوائيَّة، ولكنَّها لم تتقدَّم بالإجابة والتوضيح رغم مرور أكثر من أسبوعين.

8916 مقبرة مسورة

كشف تقرير وزارة البلديات والإسكان لعام 2023، أنَّ إجماليَّ المقابر المسوَّرة بلغ 8916 مقبرة مسورة، وإجمالي أطوال الأسوار 13.883.454 مليون متر، وبلغ إجمالي مغاسل الموتى في الرياض 129 مغسلة بـ14%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 100 مغسلة بـ11%، وتساوت القصيم وجدَّة ثالثًا، بإجمالي 84 مغسلة لكل منهما بـ9%، وحائل رابعًا، بإجمالي 78 مغسلة بـ8%، والمنطقة الشرقيَّة خامسًا، بإجمالي 7.59%، وتساوت المدينة المنوَّرة، وعسير سادسًا، بإجمالي 68 مغسلة لكل منهما بـ7%، وجازان سابعًا، بإجمالي 64 مغسلة بـ6.84%.

وتصدَّرت منطقة عسير في المقابر المسوَّرة بـ2078 مقبرة بـ23%، وحلَّت منطقة الباحة ثانيًا، بإجمالي 1.111 مقبرة 12.46%، وجاءت جدَّة ثالثًا، بإجمالي 1077 مقبرة 12%، وجازان رابعًا، 937 بنسبة 10.50%، والرياض خامسًا، 876 مقبرة مسورة 10%، والمدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 519 مقبرة مسورة بـ6%، والقصيم سابعًا، بإجمالي 506 بنسبة 5.67%، وحائل ثامنًا، بإجمالي 407 مقابر مسورة بـ5%، ومكَّة المكرَّمة تاسعًا، بإجمالي 242 مقبرة بـ3%.

جريدة المدينة