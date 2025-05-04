ضرب بورتسودان -!

مالم يحدث إختراق عسكري أرضي لمراكز مليشيا الدعم السريع ومواقع تواجدها خاصة في دارفور لن تحسم هذه الحرب ولن يتوقف إطلاق المسيرات على كل مكان في السودان بما في ذلك بورتسودان!

القوات العسكرية الكبيرة والتشكيلات الكثيرة التي قامت بإسم الحرب والقيادات التى تعالت يجب أن تتجه جميعها الى حيث مراكز الدعم السريع

أن ميزانية البلد مفتوحة للحرب والشعب قدم وما استبقى شيئا وهو على استعداد لتقديم المزيد- عطايا وضحايا – فقط على القوات أن تصل الى مراكز مليشيا الدعم السريع حيث كانت وان تحسم أمرها !

بكرى المدنى