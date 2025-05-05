د. عنتر حسن: اصحوا فقد فات الأوان!!

عندما يكون الخلاف والفجور والحقد السياسي وحش يحرق كل شي، فبالتأكيد لن يستثني أحد، البعض يبعث لي في الخاص، عن مقاطع تقدم الميليشيا في الجنينية، وهو يشمت في أناس من بني جلدته محاصرون في مدينة بلا اكل ولا شراب، ورغم ذلك صامدون في الدفاع بشرف عن ارضهم، وبعد خيبة الامل من استسلام الجيش والمشتركة في غضون ٤٨ ساعة وخروجهم بممرات امنة، اصبحوا الان يتحدثون عن خطورة المسيرات التي تضرب بورتسودان وكسلا ومروي وعطبرة، والتخويف والتهويل بنفس الشماته، فقط لتمرير اجندتهم الخاصة، ونشرهم لمفاهيم يريدون تثبيتها في اذهان البعض، في ان انتصار الجيش مستحيل، وحتى وان انتصر الجيش فهو تمكين للكيزان لحكم السودان بحزبهم كما كانوا من قبل، وهم يعلمون الحقيقة ان انتصار الجيش ليس انتصارات لمجموعة او حزب، وإنما هو انتصار للوطن وانتصار للمواطن وهزيمة نكراء للمرتزقة والخونة والعملاء وخيبة امل كبير لمن يمولهم، (فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ). نقول لمرضى الخوف والهوس من الكيزان (الكوزوفرينيا) ان عودتهم بحزبهم لحكم السودان كما كان في السابق هو احلام زلوط لمن يحلم بذلك، ومجرد خداع وتزييف لمن يستخدمها كفزاعة سياسية يستخدمها من مرضى (الكوزوفرينيا). انتصار الجيش هو حكم السودان بالكفاءات بعيدا من المخاصصات الحزبية والحركية وعودة الحكم لأصحابه من ابناء السودان البررة المستنيرين بلا احقاد او حزبية او طائفية وهذا ما لا يريدونه اصحاب الاحقاد والفجر السياسي لان القطار قد فاتهم.

د. عنتر حسن