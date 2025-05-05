الضغط : تشتيت الإنتباه

تنفيس الضغط هو ما يقود الأحداث الآن..

– لم تستطع مليشيا الدعم السريع المتمردة مواجهة نتائج الخسارة فى المعركة وفى سائر الجبهات..

– من الصعب على داعميها الاقليميين الرضوخ فى ظل محاصرة اعلامية وقانونية..

– ستخسر الحاضنة السياسية فرصة العودة للمشهد بعد أن نفدت كل خياراتها الاخرى..

– وكل ذلك يبدو فى المشهد اليوم وسيتم اقصى توظيف للآليات والمنابر الاعلامية وفقاً لنتائج محكمة العدل الدولية فى تمام الساعة الثالثة مساء اليوم ، وارجو أن تشكل الحكومة غرفة خاصة للتعامل مع الحدث بأبعاده ودلالاته وفى لحظتها ، وردة فعل مباشرة..

– فريق صغير ، من الخارجية ، والاعلام ، والدفاع ، والمخابرات العامة ، لإدارة المهمة دون تاخير..

– ما جرى فى اليومين الماضيين هو محاولة لتشتيت الإنتباه عن نتائج المحكمة ، وربما تشهد البلاد موجة اخرى لشغل الرأى العام وتفتيته اليوم..

– لقد اصبحت مليشيا آل دقلو الارهابية اداة فى اصابع العدو ، ويجرى توظيفها حسب مقتضى الحال..

د.ابراهيم الصديق على