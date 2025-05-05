لا تتبرعوا للمليشيا بالمعلومات المجانية

بالرغم من تقديراتي لوجع الزملاء أو النشطاء الظاهر تجاه مسيرات مليشيا الجنجويد على مناطق حيوية مهمة وتدمير بعض منها وسرعان نقل الخبر ليصبح متداول ومعروف بشكل كبير ..

أنا لدي وجهة نظر قابلة للنقاش أو حتي للصواب والخطأ أيضاً هي حينما تُرسل مسيرة للعدو وتصيب منطقة حيوية ما ويأتي الخبر بتدمير المنطقة كذا أو المطار كذا أو حريق مستودع او تدمير كهرباء بلااا قصد تأتي المعلومة للعدو بأن ضربتهم قد نجحت في المنطقة الفلانية ويأتي تركيزهم على نفس المنطقة لتدمير أو أصابة ما تبقي وبذلك يكون الذي نشر الخبر بكل عفوية او من باب السبق الصحفي او أصحاب النشاط الزائد من النشطاء يكون قد عمل ( كمصحح ) على الأرض من غير دراية …

عليه أميتوا باطل المسيرات بالسكوت هنا إعلامياً حتي تُخرج الحكومة او الجهة المسؤولة ببيان حكومي رسمي ووقتها يتم التداول والنشر بين الإعلاميين هذا الأمر في غاية الحساسية …

ولدي وجهة نظر أخري في موضوع متصل

حينما يتم إصلاح موقع كهرباء أو إصلاح موقع طاقة أو مستودع أو مؤسسة حيوية

سرعان ما يتم الإعلان هنا من بعض النشطاء أن الكهرباء في المنطقة الفلانية تم إصلاحها

أيضاً هي سلاح ذو حدين ربما يشوف البعض أنها من باب تطمينات للرجوع وحسن نية وهذا كلام مقبول بعض الشئ.

والخيار الأخر يلتقط العدو المليشيا المعلومة أن المنطقة كذا تم إصلاحها ويحاول أن يُسدد ضربة أخري لنفس المنطقة وتدخل في إشكالية التدمير للمنطقة من جديد …

عموماً يبدو لي الوضع الآن مُرتبك جداً السبق الصحفي لا يفيد وسباق النشطاء لا يُجدي الناس تخت الرحمن ف قلبها

وما تسلم المعلومة للعدو تسليم مفتاح بطريقة مجانية

حتي وإن كان العدو لديه متعاونيين في تسليم المعلومة إنت ما تساعدهم بالنشر أصبروا وصابروا وكلو بوقته ملحوق …

الإستعجال ما حبابه العدو أقرب من ظلك

فكون أنت الباب البسد الريح وما تديهم فرقة ….

لعنة الله على المليشيا

ومن عاونها …

نصر الله الجيش والمقاتلين معه

عائشة الماجدي