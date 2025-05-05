على أيام ثورة ديسمبر والاعتصام قائم ظهر فيديو لأحد أفراد (الدع..م السريع) وهو يرقص على أغنية كانت ذائعة في تلك الأيام وفي بعض كلماتها : (ديل جنجويد .. جنجويد رباطة!!)

وفي هذه الأيام غنَّت (سودانية) في حفل في (الإمارات) أغنية خليل فرح (عزة في هواك) الأغنية الرمزية لنضال السودانيين :

عزة في هواك عزة نحن الجبال

وللبخوض صَفاك عزة نحن النبال!!

حال هذه المُغنية في (الغيبوبة) هنا من حال ذلك الدَّعامي هناك تماماً ، و نعوذ بالله من حاليهما معاً!!

عمر الحبر