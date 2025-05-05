حال هذه المُغنية في (الغيبوبة) هنا من حال ذلك الدَّعامي

رأي ومقالات
حال هذه المُغنية في (الغيبوبة) هنا من حال ذلك الدَّعامي
على أيام ثورة ديسمبر والاعتصام قائم ظهر فيديو لأحد أفراد (الدع..م السريع) وهو يرقص على أغنية كانت ذائعة في تلك الأيام وفي بعض كلماتها : (ديل جنجويد .. جنجويد رباطة!!)
وفي هذه الأيام غنَّت (سودانية) في حفل في (الإمارات) أغنية خليل فرح (عزة في هواك) الأغنية الرمزية لنضال السودانيين :
عزة في هواك عزة نحن الجبال
وللبخوض صَفاك عزة نحن النبال!!
حال هذه المُغنية في (الغيبوبة) هنا من حال ذلك الدَّعامي هناك تماماً ، و نعوذ بالله من حاليهما معاً!!
عمر الحبر