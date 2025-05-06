إسحق أحمد فضل الله يكتب: ( نرجع….)

ولا نأتي بالإسلام شهداً

فالإسلام جعله الشيوخ الأغبياء عنواناً للبلادة والهزيمة .. والعجز و….

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وهل تذكر أيام كان الجنيه السوداني يساوي ثلاث دولارات؟

كنا نزرع الذرة قدام البيوت … والحصاد في الشتاء القارس

وعبد الله الطيب يكتب

(جاء الخريف وصبت الأمطار

والكل فى الحش السريع تباروا)

والشتاء نقاومه بالدمورية .. التي ننسجها وبالشبع … وبلبن العنز التي نحلبها فى الحيطة

و….

وفي أول أيام الإنقاذ كان الأسلوب هو …. دجاج في كل بيت…

وسمك في الثلاجات

والبعض يجعل أهل الكهرباء يفسدون السمك.

و….

كان كبار المخابرات يعرفون خطورة هذا وأنه هو التحرر ذاته و..

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وأيام كان السوداني يصنع الإقتصاد الرائع هذا كان بعض نماذج العالم هو

في كوريا وكوريا .. كان ما يجري … تحت إدارة خبراء اقتصاد العالم هو

(هوانج بيونج) وأخوه (وون) رئيسان

هذا في كوريا من هنا .. وهذا في كوريا من هناك

و وون طبيب والآخر صيدلي .. وجعلوهما رئيسين.

و…لا نطيل… قال التاريخ إن الأخوين الذين إفترقا عام 1950 …. إلتقيا عام 2000

وكان المشهد

الأول يسأل الآخر/ الذي يملك سيارة / والرئيس الآخر لا يملك

قال

: هل لديك هاتف؟

قال الآخر: لا

ليقول: بنتي التي تعمل في الخارجية لديها هاتف لكنك لن تتمكن من الإتصال أن لم تكن تملك الشفرة…

تذكر هذا أن شقيقه هذا …. مثل كل الشعب هناك … مفلس.

قال: أعطيك نقوداً

قال: إذن يصادرونها

وهذا يقول

: أعطيك جاكتة أفضل من هذه

قال: لا استطيع قبولها …. هذه الجاكتة مستعارة من الدولة لآتي بها إلى هنا ثم أردها عندما أعود..

قال: ولماذا لا تتناول العشاء معي؟

قال: يتهمونني أذن بالبرجوازية…

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نحن في السودان نستطيع أن …. وأن…

فالجنيه كان قويا لأن قوة الاقتصاد تعتمد على السلعة التي يحتاج العالم اليها

والسلعة الأعظم هي …. الطعام

والشعار السخيف (السودان سلة غذاء العالم) شعار صادق

والعالم يستغنى عن كل شيء … عدا الطعام

ويغتصبونه منا؟

لا يمكن .. فالزراعة والحرب شيئان لا يلتقيان أبدا

ومن يجرب إغتصاب الزراعة ….. هل يجعل نموها يكتمل في دولابه؟

نحن أقوى … وأغنى …. إن نحن تخلصنا من الطابور الذى بدأ بإفساد ثلاجات السمك … وتشجيع استيراد القمح …. ومنع الزراعة…

والشرطة المجتمعية التي تعود الآن بسلطة قوية .. لابد من صناعة شرطة أخرى معها شرطة سياسية.

إسحق أحمد فضل الله