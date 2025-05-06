انفجارات بورتسودان تنير لنا الطريق

——-

يمكن أن نعيش بلا كهرباء ولا وقود ولكننا نفضل الموت على العيش مع الجنجويد!!

——-

بكرى المدنى

الآن في بورتسودان -المعنويات في السماء والثقة أكبر في نصر الله للجيش الواحد والشعب الواحد

ألسنة لهب انفجارات بورتسودان تضيء لنا الطريق ونحن اليوم اقوى بصر وأشد البصيرة والجنجويد الذين طردناهم أمس من سنار والجزيرة والخرطوم ونطاردهم اليوم في كردفان وفي دارفور -الجنجويد هؤلاء لن يعودوا ولن يكونوا جزءا من المشهد السوداني مرة أخرى

ان إطلاق المسيرات على المنشآت المدنية عبر كفلاء مرتزقة الدعم السريع لن تزيدنا إلا قوة وثبات وصبر وعزم على إكمال النصر

اين المرتزقة الذين كانوا يتمددون في الخرطوم ؟ اين المرتزقة الذين كانوا ينتشرون من مدنى حتى سنجة بل ويهددون نهر النيل والنيل الأبيض ولقد وصلوا حتى النيل الازرق!!

لقد انتصرنا ورب الكعبة ولن ننكسر لضرب مستودع للوقود أو استهداف سور مطار أو حتى ضرب كل محطات الكهرباء فهذه محاولات بائسة ويائسة بغرض العودة للمشهد مرة أخرى

التفاوض الوحيد على الاستسلام والتسليم لجيشنا العظيم وشعبنا الكريم

قفلة

يمكن أن نعيش بلا كهرباء وبلا وقود ولكننا نفضل الموت على العيش مع الجنجويد!!

بكرى المدنى