🛑- الحل هو مزيدا من العمل العسكري لكسب الارض…ومزيدا من الصبر..

– (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

– اذا حررت ما تبقي من كردفان ودخلت شرق دارفور وفكيت حصار الفاشر فان العدو سيصاب بالاحباط ولو عنده اسلحة تسد عين الشمس فسينهار.

♦️- في افغانستان كان للجيش المدعوم من الخارج طائرات ومروحيات ومنظومات دفاع جوي ومركبات حربية ومخزون سلاح واسلحة نوعية بمبلغ يفوق 7 مليار دولار ومع ذلك فان الزحف علي الارض غير المعادلة تماما.

♦️ – الصبر علي الخسائر ( إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ)

♦️- ووضع الهدف الواضح امامك هو ما يجعلك تكسب الحرب.

النور صباح