رأي ومقالات

الحل هو مزيدا من العمل العسكري لكسب الارض…ومزيدا من الصبر

2025/05/06

🛑- الحل هو مزيدا من العمل العسكري لكسب الارض…ومزيدا من الصبر..
– (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
– اذا حررت ما تبقي من كردفان ودخلت شرق دارفور وفكيت حصار الفاشر فان العدو سيصاب بالاحباط ولو عنده اسلحة تسد عين الشمس فسينهار.

♦️- في افغانستان كان للجيش المدعوم من الخارج طائرات ومروحيات ومنظومات دفاع جوي ومركبات حربية ومخزون سلاح واسلحة نوعية بمبلغ يفوق 7 مليار دولار ومع ذلك فان الزحف علي الارض غير المعادلة تماما.

♦️ – الصبر علي الخسائر ( إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ)
♦️- ووضع الهدف الواضح امامك هو ما يجعلك تكسب الحرب.

النور صباح

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