المهم بالنسبة للجيش السوداني الآن هو ضمان استمرار عملياته البرية كما خطط لها. ومن المؤكد أنه يجري الآن الترتيبات اللازمة لذلك مع الأحذ في الاعتبار المتغير الجديد في الحرب.

أما فكرة إخضاع السودان وإجباره على القبول بالتفاوض عبر هذه الهجمات فهذا شيء مضحك.

فما دامت الإمارات لا تملك حاملات طائرات وبوارج حربية وجيوش قادرة على غزو السودان بريا، وهي أبعد ما تكون عن ذلك، فلن تشكل أي تهديد جدي للسودان مهما فعلت.

لكي تحدث تغييرا حقيقيا في مجريات الحرب أنت بحاجة إلى ضرب قدرات الجيش من أسلحة وطيران بأنواعه وعتاد وذخائر والتأثير في اللوجستيات، وهذه مهمة لا تستطيع الإمارات تحقيقها حتى لو جاءت بكل ما تملك من طائرات.

فالمهم الآن بالنسبة للجيش هو استمرار عملياته في كردفان ودارفور لفك حصار الفاشر واستعادة نيالا والإجهاز بذلك على أوهام الإمارات في السودان و في دارفور.

وهو ما سيحدث بإذن الله.

بعد القضاء على قدرة المليشيا على شن أي هجمات برية مؤثرة، لدينا الكثير من الوقت لإيجاد الوسائل المناسبة للرد على انتهاك سيادتنا وكرامتنا وإهانة الأمة السودانية.



حليم عباس