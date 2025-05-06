رأي ومقالات

د.ابراهيم الصديق على يكتب: إشارات على خطاب البرهان

2025/05/06
إبراهيم الصديق

هذا خطاب مهم فى سياقه ودلالاته وتوقيته ، و أدى رسالته بوضوح ..
– جاء الخطاب مختصراً ومباشراً دون أى استدراكات ، واستحضر تاريخ الأمة وراهنها ومستقبلها (شعب حضارات ، استهداف منشات مدنية وعسكرية ، والانتصار قادم) مع قسم مغلظ..
– الثبات فى الوقوف وملامح الوجه ونبرة الكلمات ، اعطى إحساس بالثقة والتماسك ، مع الجدية والعزم..

– مكان البيان وخلفيته ، وحركة الشارع العادية ، كلها رمزية للتحدي ، فرغم ألسنة اللهب والدخان ، فالحياة ماضية وكما قال البرهان (لن تخيفنا)..

– اختار المخرج زاوية مميزة ، وكانت لقطات المصور أكثر ثباتاً ، وكذلك الفنيين فى الصوت ، لهم التحية وكل فريق العمل ، فالتصوير فى مكان مفتوح تحدياته كبيرة ، من زوايا وضوء الشمس وضوضاء المكان ، ومع ذلك انجزوا المهمة بإحتراف ومهنية..

– ركز الخطاب على مخاطبة الراي العام الداخلى ، بينما اورد مجلس الأمن والدفاع التفاصيل للداخل والخارج ، واعتقد اننا بحاجة إلى بيانين آخرين:

* بيان من رئيس مجلس الوزراء ، للتاكيد على انفاذ قرارات مجلس الأمن و الدفاع واعطاء جرعة معنوية ، كما أن ظهور رئيس الوزراء يعطى دلالة كجانب مدني وتنفيذي ظل غائباً..
* بيان من وزارة الخارجية السودانية تتم فيه مخاطبة المجتمع الدولي بحيثيات القرارات وطبيعتها..

د.ابراهيم الصديق على

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2025/05/06