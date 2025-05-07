محمد حامد جمعة يكتب: مقالة فيصل

قال كيف الوضع قلت ليس جيدا .ولكنها الحرب وكلفة قناعات الناس بوطنهم . لم تتبدل والعدو على حوائط القيادة العامة وبوابة المدرعات وينتشر من (حمد النيل ) إلى أحمد شرفي . هي مقابر أحيت الأمكنة وأماتت ما بينهما من تلاشى الان . لم تتبدل ونحن نخسر مدني وسنجة والدندر ونستعيدها . وهم يراهنون على الفاشر وبابنوسة والأبيض وهي الآن منارات للصمود .وأما عن عسر الحال فشخصيا عشت لقرابة العام بلا كهرباء ولا إتصالات و(نرد) الماء الذي توفره بالأمسيات بالشرب وفق خارطة زمنية لنبلغ الصباح او العصر .

مات منا كمدنيين الجار والصاحب والطفل والمسن . علة ومرض . قنص وشظية .سحل وقهر وإذلال بالشوارع .حدث هذا في كل المدن . وكان الجميع على ثقة بأن من كل ضيق مخرجا وقد كان ونأمل بذات الإيمان في أفق واسع .وتدابير الله أقوى وعزم الرجال أشد . وقد تبدل الحال والشواهد عديدة

قد ترى حديثي هذا محض رفع معنويات . أنت وذاك ولك خيارك فنور القناعات لا يطال كل الدواخل لكن ثق فطالما أننا في المكان الصحيح من وطننا و(حقنا) فشرفى يا منايا . لقد إختبرنا أشد من هذا وأفدح . مسيراتهم فوقنا وجندهم حولنا وبيوتنا مستباحة فكسرهم الله ورد كيدهم ما تحقق لهم نصر وهم في قوة شوكتهم .

الان ينهض السيد المشغل .يحارب بالتراسل ! ليعيدنا بظنه الى الخيام والقطاطي والبدوية وعهد الجالوص .وماذا في هذا . سنتمثل قول الملك فيصل رحمه الله: (لقد كنا نعيش تحت الخيام ونستطيع أن نعود إليها، فلئن نخسر المال خير من أن نخسر الشرف) .

محمد حامد جمعة