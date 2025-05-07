هل انتهت الحرب في السودان؟

هل انتهت الحرب؟

إجابتي: نعم. حربنا ضد الجنجويد ومن ساندهم انتهت فعليًا، ونصرنا عليهم وعلى من يقف خلفهم أصبح مسألة وقت لا أكثر.

ما نعيشه اليوم من قصف ومسيرات ليس حربًا، بل واقع جديد يجب أن نتأقلم معه. لا مكان للارتباك أو الانبهار أو الشعور بالهزيمة.

هذا الهجوم لن يتوقف، لذا نحن من يجب أن نغيّر استراتيجيتنا.

نحتاج إلى بناء وتعمير وفق رؤية جديدة:

إنشاء مخازن وقود استراتيجية تتماشى مع الواقع العالمي الجديد .

تطوير منظومات دفاع خداع وتمويه مبتكرة تشكّل الأساس للدفاع.

التوجه لبناء واقع سياسي قوي وموحد هو الرد الحاسم على ما تبقى من هذا العدوان. وقطع الامل لهؤلا الشرزمه من المتقحطين و المتامرتين .

نحن بحاجة لخطة عمل سياسية واضحة تُفضي إلى انتخابات في أقرب وقت.

المرحلة الحالية ليست للبكاء والنحيب، بل للعمل الجاد والمواجهة الواعية.

Osama Yousif