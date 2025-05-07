الميليشيا تستهدف المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء، واللوم على البلابسة والجيش

لن يدينوا هذا القصف ولا استهداف المنشآت المدنية. لن يدينوا الدعم السريع ولا الإمارات. سيقولوا لك إنها الحرب وسيعيدوا أسطوانتهم المعروفة بأن هذه الحرب هي حرب الفلول وأنهم المستفيدين منها وأنها ليست حرب كرامة ولا حرب مشروعة..

تخيل أن كل هذا الإجرام والقتل والتشريد، يتم من جهة معلومة، ويفتخر منتسبيها بالشماتة علناً بضرب المنشآت في الإعلام، ثم يأتيك من يقول إنها ليست حرب مشروعة! بعد كل هذه الجرائم يظهر خونة ليهاجموا الواقفين مع الجيش والداعمين لحق السودانيين في الحياة والرافضين لإجرام الميليشيا ويتم تحميلهم جرائم الميليشيا..

تقتل الميليشيا وتدمر، واللعن واللوم على البلابسة والجيش. تشرد الميليشيا المواطنين، واللوم على البلابسة والجيش. تستهدف الميليشيا المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء، واللوم على البلابسة والجيش..

كل هذه الجرائم ولا تجد خطاب واحد يتحدث عن إرهاب الميليشيا ، بل تصاغ كل هذه الجرائم في عبارة واحدة” إنها حرب العصابة التي أسقطتها ديسمبر” كل هذا الإجرام ولا يذكر الفاعل ولا الداعم، تتغاضى هذه القوى الخائنة عن هذه الجرائم لتردد خطابها المعروف بحرب الفلول..

الخطوة الأولى في مواجهة الإرهاب، هي التعامل بحزم مع الخطاب السياسي الذي يبرره ويدعمه. يجب أن يبدأ ذلك من القوى السياسية الداعمة للجنجويد وتصنيفها كجزء من القوى الإجرامية التي تعتدي على السودان. لا مجال للتساهل مع أي خطاب يسعى ولو من باب التفاوض إلى خلق تقارب مع الإرهاب وداعميه من القوى السياسية والإقليمية.الإرهاب لا يفاوض، الإرهاب يواجه ويقتلع وتجتث جذوره إلى الأبد .



حسبو البيلي

#السودان