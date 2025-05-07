البرهان يلغي الرمادي من علبة الألوان

يبدو أن كليات الفنون الجميلة والتطبيقية حول العالم على وشك إلغاء اللون الرمادي من المقررات والتشكيل والتلوين، كما أن علب الألوان للأطفال سوف تنحو بذات الاتجاه.



ومن المعلوم أن الرمادي في الطلاء وفي الأحذية والقمصان الرجالية أمسى هو الأضعف في المبيعات وترتيبا على هذا الاتجاه العالمي الذي ألغى اللون الرمادي بكل تاريخه القديم، يتجه نحو الفصل بين الأشياء والأفكار والأحداث بمنطق الأبيض والأسود.

وقد آن الأوان للفريق ركن عبد الفتاح البرهان بعد أحداث بورتسودان المزلزلة والمؤسفة أن يلغي من ذاكرته الفكرية والسياسية والعسكرية أي استخدام للون الرمادي الذي أصبح ضرباً من الماضي.

حسين خوجلي