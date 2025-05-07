من أحاجي الحرب ( ١٧٩٦١ ):

○ كتب: أ. بشير الطاهر

عندما تسمع فيصل يتحدث عن الثورة أو عن الفساد أو الاستبداد وعن النزاهة وعن السودانيين أمنهم وازدهارهم ، يمكنك أن تراه كملاك وعلى نقاء سياسي لافت وتراه في تمام الوطنية والإنصاف.

أما الآن ففيصل لا يرى الطائرات الاماراتية ولا الإجرام الجنجويدي ولا الحلف المصنوع من دول الجوار لدعم غزو السودان لا يرى كل ذلك ، ولكنه من أجل ريالات المقال الذي يكتبه ويقتات عليه يصرف أنظاره بعيداً حتى يأتي بكتابة مزيفة مخادعة تركز على وجود الحكومة في حيزها الجغرافي الطبيعي .

فيصل في تفاهته أسوأ مليار مرة من جهالة عبدالرحيم وإجرامه ، فالإمارات لم تدخل عن طريقة سلاح الجنجويد الذي خذلها في نهاية الأمر ولكنها تدخل عن طريق هذا المنطق الزائف والتزيين الباطل .تباً لك .

بشير الطاهر

