أمس مذيع الجزيرة مباشر كان بيستجوب في وزير الطاقة والنفط زي المتهم في المحكمة، وبيسأل فيه عن المستودعات الاحتياطية، وشكل التأمين حولها، والوزير بيقدم في معلومات في منتهى الخطورة، واليوم مدير فندق كورال مارينا في بورتسودان بيدلي لقناة الحدث بمعلومات ذات طبيعة أمنية، لدرجة أن سمى نزلاء الفندق وأماكن تواجدهم حاليًا، ولم يراعي حتى للخصوصية.!!

دي فوضى لا يمكن السكوت عليها، اختراق أمني غير طبيعي وإعلام أجنبي يسرح ويمرح على كيفه، كما لو أن البلد ليست في حالة حرب وجودية، وهو نفس الإعلام الذي ظل يتحكم في مسارات الأحداث منذ ٢٠١٩، ويقدم الرواية الأولى_ بطريقته الاستخباراتية التي تخدم أجندة الدول التي ينطلق منها_ ومع ذلك وزير الإعلام يحتفظ بلقب (السوخوي)، وقيادة الدولة ما عاوزة تحدد صراحة من الذي يستهدف السودان بهذه الأسلحة الجوية، ولا عاوزة تضبط الفوضى والفساد، ولا عاوزة توقع اتفاقية دفاع مشترك مع أي دولة قوية لتحمي شعبها وسيادتها ومواردها؟!

عزمي عبد الرازق