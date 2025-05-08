الكلام عن أن قناة الحدث عميلة أو “قناة جواسيس” يكشف بوضوح مستوى العته الأيديولوجي الذي أصاب البعض.

قناتا العربية والحدث هما قناتان سعوديتان بالكامل، تبثّان من الرياض، ومملوكتان لمجموعة MBC السعودية.

موقف المملكة العربية السعودية من الحرب في السودان الآن أفضل بكثير من موقفها في بدايتها، بل هو الأكثر اتزانًا بين كل الفاعلين الدوليين.

السعودية دولة كبرى، ذات ثقل سياسي ودبلوماسي وإعلامي، والكلام عن أن قنواتها أدوات تجسس ضد الجيش و الدولة كلام “اطفال” .

لكن، بصراحة، ماذا تتوقع من شخص يستقي وعيه من محمد السماني صرفة؟!

#السودان



عبد الرحمن عمسيب