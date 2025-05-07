قال ليك “عاوزين يوقفوا التعامل مع بنك الخرطوم”!

والله غالبًا الزول البقول الكلام ده بيكون علاقته كلها بالتطبيق و النظام المصرفي كله انه يشحن رصيد وبيدفع كهرباء من تطببق بنكك .

يا جماعة الخير، بنك الخرطوم اليوم ليس مجرد بنك تجاري صغير أو متوسط يمكن محاربته ، بل هو شبكة خدمات حيوية تعتمد عليها مئات الآلاف من الأسر السودانية في الداخل والخارج.

ولنُكن واقعيين: بنك الخرطوم أهم من بنك السودان نفسه في حياة المواطن اليومية—من التحويلات، للمدفوعات، للمرتبات، وحتى الخدمات الإلكترونية.

إدخال مؤسسة بهذا الثقل في تصفية الحسابات السياسية أو القرارات العشوائية هو كارثة اقتصادية بكل المعايير.

رجاءً، طلعوا العوام من السياسة الخارجية، وطلعوا جيب المواطن من مزاجكم السياسي.

لأن كل قرار متهور، كل شطحة انفعالية، يدفع ثمنها الناس الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يعيشون في هذا البلد.

عاوز تقفل بنك الخرطوم أعمل بدائل توفر نفس الخدمات ، خليها تقيف على حيلها ، بعد داك العاوزه سويه !

#السودان



عبد الرحمن عمسيب