بيان من بنك الخرطوم .. “التزام البنك بمواصلة تقديم كافة الخدمات بكفاءة وجودة عالية”

(بيان توضيحي من مجلس إدارة بنك الخرطوم)

عقد مجلس إدارة مجموعة بنك الخرطوم اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء الموافق ٧ مايو ٢٠٢٥م لمناقشة عدد من القضايا المحورية، وقد وجه مجلس الإدارة باستدامة تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بتميز ومهنية كسائر عهدها بالعملاء الكرام.

هذا وقد جدد مجلس الإدارة في هذا الإجتماع بالإجماع وبكامل عضوية فخره وإمتنانه العميق لجميع منسوبي بنك الخرطوم، أولئك الجنود المجهولين الذين تصدوا منذ اليوم الأول لإندلاع هذه الحرب اللعينة، بتحمل المسئولية الوطنية الجسيمة، وذلك عبر الإستمرار في تقديم خدمات البنك بلا إنقطاع، حيث ظل بنك الخرطوم المؤسسة المصرفية الوحيدة التي حافظت على إستمرارية تقديم الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال فروعه العاملة بمختلف أنحاء البلاد ومنصته الرقمية بنكك التي أصبحت شريان الحياة المالية للمواطنين والمؤسسات المختلفة.

إن مجلس الإدارة إذ يثمن هذا الإنجاز، فإنه يؤكد التزام البنك بمواصلة تقديم كافة الخدمات بكفاءة وجودة عالية، عبر شباب السودان الأوفياء الشجعان العاملين في بنك الخرطوم، مع الإلتزام الكامل بالتقيد بالقوانين السودانية واللوائح والموجهات المصرفية تحت الإشراف المباشر لبنك السودان المركزي.

ويؤكد مجلس الإدارة أن بنك الخرطوم سيظل على العهد مبادراً في مقدمة الصفوف لأداء مسئولياته الوطنية بمهنية تامة كما إعتاد دوماً، وتلبية للإحتياجات المختلفة، وحرصاً على تحقيق تطلعات عملائه الكرام مهما تعاظمت التحديات.

“أمانة مجلس إدارة بنك الخرطوم”