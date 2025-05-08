إسحق أحمد فضل الله يكتب: (والسلاح الأعظم)

(والسلاح الأعظم)

ولما شبع بعد جوع قال

: كنت فاكر إن بطن شايل كرعين … لقيت كرعين شايل بطن

…….

والآن الحرب … طعام

وعن كيف خرجت اليابان من تحت القنبلة الذرية ونجحت الفيلم فيه.

: الزوج المزارع يثقب الأرض بالسلوكة المعروفة .. والزوجة وراءه تضع ثلاث حبات ذرة في الحفرة .. وعليها (قطرة) ماء..

وتتعثر وتسقط والزوج يرفعها ثم يصفعها وتسقط وتنهض ودمعها يسيل والدمع سببه ليس الصفعة … سببه إنها أضاعت قطرة ماء

اليابان نهضت بهذا

والأمثلة لا تنتهي

……

والاقتصاد الأعظم خبرته الأعظم هي الخبرة الشعبية

وعند الجاحظ

: كنا نحاول أن نخرص إنتاج نخلة (يعرفون كمية البلح) ولم نتفق ويمر بنا أخ لي مدمن سكر وينظر إلى أمرنا ثم يقول

: تمركم هذا لا يزيد ولا ينقص عن عشرين جريب

قال: أعرف … فأنا عندي قدر أصنع فيها العرقي … وتمركم هذا لا يصنع أكثر من عشرين قدراً ..

قال

: وجززناه وحسبناه فكان كما قال

……..

والحرب الآن سلاحها هو معرفة .. ما تحت كل قول

للعدو أو فعل … وليس شيئا يفتي فيه الواتساب

ومهما كان الصخب فالحقيقة ليست دجاجة يطردها الصخب

والتجربة الشيوعية شاهد … شاهد ظل يحرس كذبة لسبعين سنة … ليسقط في النهاية

ففي الإتحاد السوفيتي كان الإعدام هو عقوبة من يقدم لستالين الأرقام الحقيقية عن أي شيء

فى زمان الطاعون كان ما يصل إليه كل أحد هو

: أجر … أبتلع … أخطف … أسكر …. أزن…ا..ا..

في أيام إنفجار الثروات في بلاد كثيرة كانت السياسة هي سياسة مبوتو

مبوتو كان ما عنده في الكونغو من الثروة شيء فوق الإحصاء لكنه منع الشعب من الغنى لأنهم أن شبعوا طمعوا في الحكم

القذافي والآلاف فعلوا هذا

تجارب العالم وقراءة الواقع في السودان تقول إن

الأرض جاهزة

والشعب جاهز

والخطر يبلغ (البقاء … أو الفناء)

والسلاح موجود وهو…. شرح الخطة للناس .. للمشاركة

المشاركة بالسلوكة والملود وليس بالأغنيات

والمشاركة بجيش واحد شعب واحد

وهذا لا يصنع بالتحنيس .. هذا لا يصنع إلا بقانون

(واضح… قوي …. نظيف…. سريع .. عنيف)

إسحق أحمد فضل الله