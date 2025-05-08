هل تذكرون مالذي دفع الجميع للوقوف مع جيشهم صباح يوم 15 من أبريل يوم بدأت الحرب؟

لننفض جميعنا الغبار وأثر الزمن وصعاب المعاناة، يجب أن نستعيد خطاب الحرب والمواجهة بكل معانيه وقيمه، هل تذكرون مالذي دفع الجميع للوقوف مع جيشهم صباح يوم الخامس عشر من أبريل يوم بدأت الحرب؟ إنها روح الوطنية والكرامة والإدراك الجمعي الرافض لكل ما تمثله مليشيا الدعم السريع، إخوتي إن اللحظة الحالية أشبه ببداية الحرب، وإن كنا قد قطعنا شوطا كبيرا في تفكيك المليشيا، إلا أن داعمها سيظهر ليساعدها وفق أوامر سيده، وهذا ما يجب علينا منعه ومقاومته.

المرحلة القادمة هي مرحلة حربية تماما، سنتوقف عن السياسة والخلاف والمناقشات الفرعية والتي ظهرت كأن البعض منا قد نزل من الجبل، لنعد جميعا لما كنا عليه ولنواجه العدو متماسكين صابرين بقلوب شجاعة، لنفرض

إنهم يهدفون لتركيعنا وكسرنا والسيطرة على وطننا وما يملكه من موقع مهم لهيمنتهم الاستعمارية، وينظرون لنا كفائض بشري لا معنى لوجوده هنا.

هل نرضى بذلك؟ هل نجزع؟ هل نخاف؟ هل نقبل؟

الإجابة تأتي مما يحمله معنى أن تكون سودانيا، لا لن نقبل ولن نجزع ولن نخاف، فالسوداني هو سيد هذه الأرض كيفما كانت قبيلته أو منطقته أو حزبه، وحربهم عليه هي عدوان على وطنه وأرضه، وحربه ضدهم هي نبل وشرف وعزة وكرامة.

لنتحد جميعا خلف الجيش إذن وبلا شروط، لكننا نتشارك معه ونتقدم بلا تردد، لنستنفر قوة الشباب والرجال والنساء، الجميع نحو التأهب للحرب وفي كل الأصعدة، لتوحدنا البنادق والخنادق والخطاب، ولتكن كرامتنا وكرامة وطننا هي بوصلتنا التي تحدد وجهتنا.

اليوم كلنا كما بدأنا:

جيش واحد شعب واحد.

#جيش_واحد_شعب_واحد

هشام عثمان الشواني