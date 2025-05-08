أنا أثق في أداء وزير الاعلام الشجاع خالد الاعيسر، اسندوه ولا تهاجموه، وأثق في قرارات وزارة الاعلام، وتقديرات المؤسسة الأمنية في منح وحظر تراخيص المكاتب والمراسلين، ولا أنصح بالنزع والابعاد، وأثق أن مواجهة الاعلام بالاعلام أولا، وأن ربكة المصادر الرسمية مسئولية المصادر ذاتها وليس الصحفي.

نحن دولة محترمة ما بنفش غبينة قصف إماراتي في صحفيين وصحفيات، لو أخطئوا يحاسبوا وفق القانون واللوائح دون تجريح ولا تجريم استباقي، والتحدي أصلا هو توصيل الرسالة الوطنية، وتصحيح صورة السودان في الملعب الدولي وليس العربي،

الفضائيات العربية امتداد لدول وحكومات، وحساباتها تختلف. لينا يعقوب صحفية مهنية ومحترمة وليست عدوا للسودان.



مكي المغربي