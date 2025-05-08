مكي المغربي: موقفي ورأيي الشخصي من عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة

موقفي ورأيي الشخصي من عدم قطع العلاقات الدبلوماسية أو بالحد الأدنى العلاقات القنصلية مع أي دولة حتى ولو كانت معادية، كما هو ولم يتغير، وليس من مذهبي تغيير رأيي لركوب موجة أو ما يطلبه القراء، أحمد الله على الاعتداد بالرأي السديد، ومن دعاء الرسول الكريم اللهم اني أسألك العزيمة على الرشد.

الوجود الدبلوماسي حزام تأمين تفاوضي متقدم وفيه مكاسب أخرى، أما الوجود القنصلي ففيه حماية للمواطن السوداني، وهو حق دستوري إنساني.

أنا أول من تحدثت عن أنه عدوان اسرائيلي اماراتي وقلت ذلك في محافل دولية وبعضها معادية، ولا يجرؤ شخص على المزايدة علي ولله الحمد والمنة، وهو موقف لا يتناقض مع الابقاء على الحد الأدني من التمثيل مع الإمارات، بل ولا يتناقض مع تبادل قنصلي مع تل أبيب، بعد محادثات مباشرة خالية من تأثير طرف ثالث خبيث.

ولكن تقديرات الدولة ممثلة في مجلس الأمن والدفاع فوق العين والرأس وتجد مني الاحترام، ورأيي الشخصي في مكانه لم يتغير.

في حالة دخول وسيط لاعادة العلاقات أو الحد الأدنى، وقدر مجلس الأمن والدفاع الاستجابة، فأنا ادعوه لذلك.

مكي المغربي