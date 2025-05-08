هل ستعود الخرطوم “المدينة المستهلكة الأولى” كما كانت، أم استفاد سكانها من تجربة النزوح

أسئلة في التخطيط لما بعد الحرب

▪️هل ستعود الخرطوم “المدينة المستهلكة الأولى” كما كانت، أم استفاد سكانها من تجربة النزوح وأصبحوا منتجين وستتحول إلى “الخرطوم المنتجة”؟

▪️هل ستتوقف هجرة الريف إلى المدن، أم تولدت فرص عمل جديدة وأصبح توطين الريف واقعًا جديدًا، لتكون الخرطوم مدينة لسكن الموظفين والعمال؟

▪️هل استفاد رجال الأعمال من تجربة النزوح ويفكرون في نقل المصانع إلى مناطق الانتاج أم سيمضون فيما قبل الحرب ويفتتحون مصانع في العاصمة؟

▪️خير ما فعلت الانقاذ في افتتاح جامعات ولائية ولكن كان التركيز في جامعات العاصمة من حيث جودة البيئة التعليمية فهل سيظل الحال كما هو أم ستتغير نظرة التعليم خاصة بعد تجريب (التعليم عن بُعد)

ونجاحه في فترة الحرب، فلماذا لا تخرج وزارة التعليم العالي في البحث عن طُرُق جديدة في نقل التعليم بذات الكيفية مع #ربط_مشروع_التعليم_عن_بُعد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوية شبكة الانترنت بربط الرقم الجامعي للطالب بتقليل قيمة الاشتراك.



جنداوي