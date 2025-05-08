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توضيح مهم حول تطبيق “بنكك” وتملك الإمارات

في ظل الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أود توضيح الحقائق التالية بشأن تطبيق “بنكك” التابع لـ بنك الخرطوم:

1. من يملك تطبيق بنكك؟

تطبيق “بنكك” مملوك لبنك الخرطوم، وهو بنك سوداني يعمل منذ عام 1913 تحت إشراف بنك السودان المركزي.

التطبيق هو منصة رقمية لتقديم الخدمات المصرفية داخل السودان، ولا يتبع لأي حكومة أجنبية.

2. هل البنك مملوك للإمارات؟

لا. بنك الخرطوم مملوك لمجموعة من المستثمرين من داخل وخارج السودان، من بينهم مستثمرون من الإمارات وبلدان أخرى، لكنهم لا يملكون سلطة تشغيل أو تعطيل التطبيق أو التحكم في أموال العملاء.

3. هل يمكن للإمارات سحب أموال العملاء أو قفل التطبيق؟

مستحيل. لا تملك الحكومة الإماراتية أي سلطة على نظام بنك الخرطوم أو حسابات العملاء فيه.

التطبيق يُدار من داخل السودان وتحت سيطرة تقنية ومصرفية سودانية كاملة.

4. من يمكنه التحكم في التطبيق؟

فقط إدارة بنك الخرطوم وبنك السودان المركزي يملكان صلاحية التحكم بالتطبيق أو أي جزء من النظام المصرفي السوداني.

لا يمكن لأي طرف أجنبي – بما في ذلك الإمارات – إغلاق التطبيق أو سحب “القروش” منه.

5. لماذا تنتشر هذه الشائعات؟

في ظل الحرب وضعف الاتصالات، تنتشر شائعات مغرضة عبر جهات مجهولة لإثارة القلق والبلبلة بين الناس.

Salim Abdelbagi