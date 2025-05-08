رأي ومقالات

مأزق الأمارات

2025/05/08
إبراهيم الصديق

قطع السودان علاقاته الدبلوماسية ، أربك حسابات دولة الإمارات العربية ، فهذا يعنى ابعادهم من اى قرار أو لجان اقليمية أو دولية لديها ارتباط بالشأن السوداني ، وهذا ما لا تريده الأمارات العربية التى فرضت نفسها لاعباً خلفياً فى معادلات السياسة الدولية..

وحين تأخر رد فعل الأمارات على قرار السودان قطع العلاقات معها ، اسررت لبعض الزملاء أنهم يبحثون عن مخرج لهذا المأزق الدبلوماسي ، فالأمارات تريد أن تكون فى دائرة الحدث ولعب دور ما ، فقد راق لهم الأمر..

الموقف الاماراتي غير مسبوق فى التجارب الدبلوماسية وهو يؤكد انحياز الأمارات إلى قوى التمرد الارهابية الشريرة ، فلم يفوض أهل السودان احداً للحديث بإسمهم أو فرض كيانات عليهم..

ترى بأى صفة يتحدث (السفير خلاء شرفى) ، دون تفويض من دولته ورمز سيادته ، أنه العجب ، وما اكثره هذه الأيام ؟..

د.ابراهيم الصديق على
8 مايو 2025م

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/05/08