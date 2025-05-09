ما ظل يتعرض له وطننا الحبيب السودان منذ اندلاع هذه الحرب هو عدوان اجنبي

يمكن أن يختلف الإخوة في الاسرة الواحده ويتشاجروا فيما بينهم و ربما يصلوا حد التقاضي في المحاكم ولكن حتما إذا سطى لص على بيتهم أو تحرش أحد بإحدى نسائهم سيهبون جميعا للدفاع عن بيتهم و عرضهم… يمكن أيضاً أن يختلف اهل قرية ما ويتشاجروا فيما بينهم أو ربما يصلون حد الاشتباك بالأيدي أو العصي و ربما الاقتتال بالأسلحة ولكن حتما إذا داهمهم الفيضان فسيهبون جميعا لعمل المتاريس لحماية قريتهم و ان جاءهم غزو فسيهبون للدفاع عن قريتهم و كرامتهم و أموالهم و أعراضهم… وبعد أن تنجلي الأمور لكل حادثة حديث و لكل مقام مقال..

إنها بديهيات ولكن للأسف بتنا في زمان الانحطاط فأصبحنا نحتاج لذكر البديهيات و ضرب الأمثال المبسطة لعل بعض من أعمتهم الاطماع السياسية و العداوات الايدلوجية و الخسة و ربما الدراهم، لعلهم يفيقون مما هم فيه من ضلال.

ما ظل يتعرض له وطننا الحبيب السودان منذ اندلاع هذه الحرب قبل ما يقارب العامين هو عدوان اجنبي لا تخطئه عين و لو كان بها قذى.. عدوان اجنبي وظف مليشيا الجنجويد و مرتزقتها “متعددي الجنسيات” لارتكابه و سخر لهم إمكانياته الماديه الضخمه و السياسية و الدبلوماسية و العسكرية… و اشترى لهم بعض الضمائر الرخيصة لتبرر جرائمهم و توفر لها الغطاء السياسي.

قوتنا في وحدتنا وحتما سننتصر..

ولا عدوان إلا على الظالمين

السودان اولا و اخيرا 🇸🇩

Dr. Asaad Ali Hassan