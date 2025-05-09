السودانيون في الخليج ضيوف أعزاء وسادة كرام

التهديد بطرد السودانيين من الخليج فكرة ابتزازية قبيحة. المجموعة المهمة من بين هؤلاء هم مهنيون على مستوى رفيع وأصحاب مصالح تجارية بإمكانهم الاستغناء عن هذه الدولة والذهاب إلى تلك.

يعني قاعدين بمؤهلاتهم وبحقهم.

هناك مجموعات أخرى على هامش الحياة الإقتصادية والعملية في تلك البلدان وبالتالي فليس لديهم الكثير -المادي- مما يخسرونه، ويستطيعون البداية من جديد وهذا العالم فيه متسع للفرض والبدايات الجديدة.

غالبية المغتربين هم من العائلات التي تعيش على كفالة شخص واحد منتج.

لذلك الضجيج بأن هناك حوالي ١٠٠ ألف سيطردون من بيوتهم وأعمالهم مجرد ضجيج غير أخلاقي فقد طرد ما يزيد عن ال١٢ مليون مواطن من بيوتهم وأعمالهم ومدنهم وقراهم داخل السودان. نسأل الله أن يعينهم بنصره وعزته ونعمه التي لا تعد ولا تحصى.

إننا ندعو الله أن يحمي السودانيين أينما كانوا وأن يرزقهم من فضله لكن ليس من اللائق الحديث عن التضحية ب٤٠ مليون إنسان من أجل الحفاظ على بضعة آلاف من الوظائف.

محمد عثمان ابراهيم