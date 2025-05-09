خطاب الهروب من الأولوية والمسؤولية الوطنية

أكد الإتحاد الأوروبي أن قصف المدن السودانية والبني التحتية يتم بمساعدة قوي دولية خارجية. وبينما يتعرض السودان لعدوان خارجي، يهرب بعض الفاعلين المدنيين إلي خطاب صالح لكل زمان ومكان قبل الحرب وبعدها جوهره سكب الأمنيات النبيلة عن عمل قاعدي جماهيري يسقط الحكم العسكري ويهزم الكيزان ويقيم المدنية والعدالة .

نعم، نفس الجهات التي لا تستطيع الآن أن تحشد لمظاهرة خفيفة يمكن وضع جمهورها في سريحة تريد الآن وفي نفس الوقت ومن دون ترتيب أولويات – تريد أن تحارب الحكم العسكري والكيزان معا ثم تذهل عن العدوان الخارجي ولا تتصدي له ولا ببيان مباشر لا يتخفى خلف العبارات الغامضة ويكتفي بإشارات فك الملام وكوفر يور آس بتلميح.

الان، بعد بيان الإتحاد الأوروبي، يتضح أن توصيف هذه الحرب بانها حرب الكيزان أو حرب بين جنرالين يجوز الحياد فيها كان دائما علي خطأ إما بغباء أو عن قصد. وفي حالة الطبقة السياسية المتعلمة لا أعتقد أن الدافع كان هو الغباء. ربما كان التشخيص الخاطئ عن عمد بغرض الهروب من المستحقات السياسية للتشخيص الصحيح الذي يفرض إتخاذ موقف وطني يدافع عن الدولة والسيادة ضد العدوان الأجنبي. ولكن بعض الجهات تخشي من تحمل تكاليف الوطنية المحتملة التي قد تفرضها جهات نافذة.

معتصم اقرع