■ مفارقة مذهلة في علاقات السودان بالصين .. مرافق ومستودعات ومحطات الكهرباء والطاقة التي تدمرها الآن الإمارات بأيدي عصابات ومليشيات التمرد .. هي مرافق ساهمت الصين مساهمة فعالة في تشييدها وإنشائها من خلال علاقتها الوثيقة بالشعب والجيش السوداني ..

■ أليس غريباً اليوم أن تصمت الصين علي فضيحة تسليم الإمارات أسلحة ومسيّرات استراتيجية صينية يتم استخدامها في قصف ودك محطات الوقود والكهرباء التي لعبت الصين دوراً محورياً في إنجازاتها الضخمة .

عبد الماجد عبد الحميد