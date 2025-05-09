معركة تصدير الذهب للإمارات بين الواقع والطموح

بعيداً عن قال ام لم يقل السيد وزير المعادن د محمد بشير ابو نمو بإيقاف تصدير الذهب إلى الأسواق الإماراتية فإن الحقيقة هي الذهب سلعة خاصة بالتجار يبيعونها حيث ما يجدون لها السوق المناسب وهذه مقتضيات اقتصادية ليس من مصلحة الحكومة تقييدها .. لذلك اعتقد ان النفي ينم عن حرص الوزير و احترامه للرأي العام وتمليك الشعب السوداني الحقائق الكاملة ليس خوفاً أو محاباةً للإمارات لكن توضيحاً للحقائق و لطمأنة التجار والمستثمرين بأن ليس للحكومة نية في تقييد تجارتهم فقط لو التزموا بإيداع حصائل صادراتهم وفق السياسات المالية والمصرفية للحكومة السودانية

… المعركة مع الإمارات يجب أن لا تكون على حساب التجار والمستثمرين أو الرعايا السودانيين المقيمين بها .. المعركة مسرحها ميادين السياسة والدبلوماسية والإعلام و مواجهتهم عسكرياً في ميادين القتال.. واثقون أن السودان سيخرج من هذه المواجهة أكثر قوةً ومنعةً وصموداً

عاش السودان حراً

وعاشت قواتنا المسلحة رمزاً للسيادة والريادة والبسالة

الله أكبر ولله الحمد

كتب / عبدالقادر باكاش