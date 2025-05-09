حرب المسيرات ووسيلة ” الدفاع بالنظر”

مع تطور أنظمة الدفاع الجوي وتزايد الاعتماد على الرادارات والتقنيات المتقدمة، تراجع استخدام ما يُعرف بـ”وسيلة الدفاع بالنظر” في العقود الأخيرة، باعتبارها وسيلة تقليدية ترتبط بزمن ما قبل الثورة الرقمية. إلا أن الحروب الحديثة، وخاصة تلك التي تستخدم الطائرات المسيّرة الانتحارية منخفضة التحليق، أعادت تسليط الضوء على هذه الوسيلة كخط دفاعي فعّال ومكمل للتكنولوجيا.

1. رصد الأهداف منخفضة التحليق

تعتمد المسيّرات الانتحارية على الطيران على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات، وهو ما يجعل من الصعب اكتشافها مبكرًا. وهنا تظهر فعالية المراقبة البصرية كأداة بسيطة لكنها ضرورية في كشف هذه التهديدات في الوقت المناسب.

2. مقاومة التشويش الإلكتروني

مع تصاعد استخدام الحرب الإلكترونية لتعطيل أجهزة الاستشعار والرادار، تظهر وسيلة الدفاع بالنظر كحل بديل لا يتأثر بالتشويش، مما يعزز جاهزية وحدات الدفاع الجوي في البيئات الميدانية المعقدة.

3. الإنذار المبكر وتعدد طبقات الدفاع

تعمل وسيلة الرصد البصري كطبقة إنذار مبكر إضافية، خاصة عندما تكون الأنظمة الإلكترونية في وضع غير نشط أو تعاني من عطل. ويُوصى بها في الجبهات الأمامية أو في المناطق الريفية التي يصعب فيها نشر أنظمة متقدمة.

4. البساطة والتكلفة المنخفضة

تُعد هذه الوسيلة ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة، إذ لا تتطلب بنية تحتية متقدمة، ويمكن تفعيلها عبر نقاط مراقبة بشرية أو أبراج بصرية مدعومة بكاميرات حرارية.

5. حضورها في العلوم العسكرية

رغم اعتبارها وسيلة تقليدية، لا تزال وسيلة الدفاع بالنظر (Visual Observation Defense) حاضرة في المناهج العسكرية المعاصرة، حيث تُدرّس ضمن استراتيجيات الدفاع الجوي الميداني في عدد من الأكاديميات العسكرية الغربية. وتوصي بعض المؤسسات البحثية بدمج هذه الوسيلة في منظومات الدفاع متعددة الطبقات، خاصة في مواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار.

متداول

#السودان #ST_online