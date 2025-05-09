رأي ومقالات

الهدف هو تركيع الأمة السودانية عبر تكسير القوات المسلحة السودانية

2025/05/09

مجبورة خادم الأمير
> أصبح عصيا وعتيا وعسيرا ومستحيلا التسويق للرأي العام السوداني أن معركة تدمير السودان هدفها محاربة (الكيزان)

> طبيب سوداني مقيم في السعودية صاحب ملاحة في الحكي ضحك قائلا… (هم الجماعة دول عشان ماعاجبهم ضرس في فمنا فيقوموا بخلع فكنا بالكامل) !!!

> نعم من المستحيل تبرير مجزرة الجنينة وزمزم وطويلة والجموعية وودالنورة وصالحة والهلالية بأنها حرب لمحاصرة فصيل سياسي أيا كان

> بل من السهل جدا استبانة أن الهدف هو تركيع الأمة السودانية عبر تكسير القوات المسلحة السودانية

> هذه الرواية أصبحت هي القناعات الشعبية الراسخة وليست مجرد محاججة نخبوية في نادي السجال السياسي
……..
> عبدُاللهِ آدم الشهير بحمدوك بدلا من أن يناشد الإمارات( ولو بهمسة) طفق يلوم البرهان…. (مجبورة خادم الأمير)

حسن اسماعيل
حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

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