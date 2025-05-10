الإرهاب في أقبح صوره يتجلى في تصريحات هذا الجنجويدي المجرم.

للأسف، لا يُتوقع من المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه التصريحات بجدية، لا كأقوال ولا كأفعال إرهابية تُترجم على أرض الواقع بهجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السودان. فالعالم لا يُلقي بالاً لمن لا يملك أسلحة نووية أو منظومات بعيدة المدى، ولا يهتم بدولة لا تملك احتياطات ضخمة من الدولار أو الذهب.

لذلك، نحن الآن أمام لحظة مصيرية. يجب أن نتجه إلى معسكرات التدريب، ونستعد للدفاع عن أنفسنا، وهذا نداء أوجهه خصيصًا إلى مجتمعات الشمال والوسط والشرق، بأن يتوحدوا في مواجهة هذا التهديد الذي يستهدف وجودهم، وأعراضهم، وأرضهم.

إن وحدة أبناء هذه الأقاليم ضرورة عاجلة، وعليهم أن يتحركوا لحماية مصالحهم العامة، والعمل دون تردد أو انتظار، فزمن الانتظار قد انتهى.

عبدالله عمسيب

