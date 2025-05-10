قال ليكم ما تستهونوا واعملوا شيرتي!!

هل يمكن لانسان واعي او حقاني يتخيل مجرد خيال، ان مثل هؤلاء يطلقون طائرة مسيرة ذكية نوعية تطلق بأحدث الأجهزة الحديثة، من مسافات ويدمرون منشأت بدقة كبيرة في اقصى الشرق واقصى الشمال!!، واحد لا يستطيع التمييز بين جهاز قياس السكري ويقول ان قلبه كاد ان يتوقف عندما سماع صفير قياس السكر، مع العلم ان اول جهاز قياس سكر تم صنعه كان عام ١٩٦٢م بواسطة ليلاند كلارك،

اي قبل ١١ سنة من ولادة قائدهم، ويجي احدهم راسه مربع، عميل مخزل مخرف يقول ليك الدعم السريع بمقدراته لن يهزمه الجيش،

والجيش لو كان بيحارب الدعم السريع فقط لقضى عليهم وعلى مرتزقة شتات دول غرب افريقيا في شهرين فقط،

فليس من المنطق ان من لا يميز بين شريط السكري وبين شريحة تتبع إلكترونية يستطيع أن ينتصر على قوة بقامة وعراقة الجيش السوداني، لكن الله غالب، عليهم وعلى من يستخدمهم كمجرد أداة.

د. عنتر حسن

