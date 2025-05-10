1909م …قصة ميناء بورتسودان من طق طرق …

مكرر من مارس 2019م …

لم يكن اللورد كتشنر صاحب الفضل في تأسيس ميناء بورتسودان وفقا للمنشور الدعائي المتداول حاليا وكم فيها من تلفيقات ولكن طالما تناول التلفيق معلومة تاريخية لا رأي سياسي فلا مناص من ترك الوقائع تتحدث.

بعد كرري 1898م ظل كتشنر حاكما عاما لمدة عام ونصف تقريبا أعقبه في المنصب ونجت المشهور ، وقرر ونجت إعادة تأهيل ميناء سواكن والنظر في تجديد مشروع خط السكة الحديد من سواكن إلى عطبرة وهو الخط الذي كان مزمعا إنشاؤه من سواكن إلى بربر سنة 1884م ، ولكن العمل في ذلك المشروع تعطل بسبب هجمات رجال عثمان دقنة .في هذه المرة 1900م تلاشت أهمية بربر كمركز تجاري ونقطة اتصال بين النيل والبحر الأحمر لصالح عطبرة التي ظهرت للوجود كمحطة سكة حديد على الخط الذي تم مده في سياق حملة الاسترداد 1896-1898م

ولكن كان هناك صاحب فضل آخر قاتل على غير رغبة ونجت لاختيار ميناء جديد في مرسى يسمى مرسى الشيخ برغوث (برءوت) ويبعد شمال سواكن ب 35 كلم تقريبا وهو المهندس مكدوجال رالستون كينيدي Macdougall Ralston Kennedy

في 1903م غادر المهندس كيندي ميناء السويس نحو سواكن لمباشرة عمله بالسودان مسئولا عن الأشغال العامة Public Works ، وخلال دردشة مع قبطان الباخرة أخبره القبطان عن رأيه الشخصي في أن ميناء سواكن غير صالح للمستقبل وأن عيوبه كثيرة وأن هناك مرسى أفضل منه كثيرا إسمه الشيخ برغوث ، وفي الطريق أراه الكابتن موقع الشيخ برغوث ثم واصل إلى سواكن والتي حالما وصلها حتى اقتنع فورا بكل ما قاله له القبطان (البطل الحقيقي الذي لم نعرف إسمه)

في حقيقة الأمر فإن رأي ذلك القبطان لم يكن جديدا فقد وجدت في المصادر البريطانية أن قباطنة السفن كانوا يعلمون من سنة 1876م بوجود مرسى أفضل من سواكن اسمه الشيخ برغوث فهي إذن كانت معلومة شائعة لديهم.

في سواكن وبعد المعاينة قرر كينيدي أن سواكن بها من العيوب ما يكفي فهي لن تستطيع استقبال سفن حمولتها أكثر من 5000 طن كما أن القدرة الاستيعابية للميناء لا تتعدى الـ 6 سفن في الوقت الواحد إضافة لصعوبة المناورة و ازدحام الجزيرة بالمباني بما يجعل إمكانية تطويرها صعبة جدا. قام كينيدي بعدها بزيارة لمرسى الشيخ برغوث فوجد المدخل واسعا ومنفتحا أكثر على البحر كما أن المرسى باستثناء مرقد الشيخ برغوث وبضعة عشش فهو منطقة شبه خالية من السكان الأمر الذي سيسهل تخطيط وبناء ميناء جديد على المزاج.

في نوفمبر 1903م بدأ العمل في خط السكة حديد بين عطبرة وسواكن وفقا لخطة ونجت وكما هو مطلوب من الحاكم العام ونجت فقد جهز المهندس كينيدي تقريره وخطته اعتمادا على خيار سواكن وفي أبريل 1904م قدم المهندس كينيدي تقريره بخصوص توسعة ميناء سواكن لكنه أكد أفضلية تأسيس ميناء جديد في الشيخ برغوث، ولكن ونجت ظل متمسكا بخيار سواكن مما دعا كينيدي لاقتراح طرح الأمر على لجنة ، وأكد على الصعوبات والتكاليف الغير منظورة والتي سيواجهها مشروع إعادة التأهيل في سواكن بينما ستظل باقي العيوب كما هي.

الخطأ الذي لا يغتفر: في أكتوبر 1904م تخطى المهندس كينيدي رئيسه المباشر الحاكم العام في الخرطوم (ونجت) وأرسل خطابا إلى اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في القاهرة وكان يعتبر في هرم السلطة أرفع من ونجت فما كان من كرومر إلا أن تجاوب مع المهندس كيندي وأمر بتشكيل لجنة لدراسة الخيارين : سواكن أم الشيخ برغوث، وجاء تقرير اللجنة يؤيد خيار الشيخ برغوث ميناءا جديدا للسودان ، وسيظل ونجت يدفنها للمهندس المخلص لمهنته كينيدي الذي قدم للسودان خدمة أظنها مجهولة وكان يستحق كما هي عادة الخواجات أن يسمى الميناء الجديد ميناء كينيدي ولكنهم أطلقوا عليه إسما وصفيا هو : ميناء السودان Port Sudan ، وأوصت اللجنة بتحويل محطة السكة حديد من سواكن إلى الموقع الجديد في الشيخ برغوث ومواصلة مشروع مد الخط من عطبرة إلى بورتسودان.

خاض المهندس كينيدي معركة أخرى من أجل تعديل مخطط الميناء والمدينة فقد كان صغيرا جدا فأصر على تعديله لخمسة أضعاف المساحة الأصلية وزيادة المسافة بين المرسى وخط السكة حديد وكلها تعديلات تسمح بالتوسعات المستقبلية للمدينة

في يناير 1905م بدأ العمل في مشروع الميناء الجديد بإشراف المهندس كينيدي باعتباره مديرا للأشغال العامة ( يعني أول وزير أشغال) واستطاع كينيدي التغلب على مشكلة شح المياه باستجلابها من خور أربعات ، وفي خلال السنة الأولى وصل عدد السكان في المدينة الناشئة إلى ما يقارب ال 4300 من المصريين والأحباش والعرب والإيطاليين و الأغاريق والإيرانيين وبعض السودانيين وتم اقتراح أن يكون إسم الميناء الجديد ميناء ونجت أو كرومر ولكن كليهما أعرضا وأبديا عدم حماسهما !!

وفي 27 يناير 1906م تم افتتاح خط سكة حديد الخرطوم بورتسودان

في 1 أبريل 1909م تم افتتاح الميناء الجديد (بورتسودان) بحضور الخديوي عباس حلمي الثاني ، وبعد ذلك طرأت صعوبة وهي الجو الحار الخانق صيفا فبادر المهندس Kennedy لاقتراح نقطة جبلية مرتفعة معتدلة الجو مقرا للإدارة خلال الصيف فكانت: أركويت.

كانت المباني الرئيسية وقت افتتاح بورتسودان هي مبنى الجمارك ، مبنى البوستة ، مدرسة ، مستشفى ، مسجد مبني من الخشب وكنيسة للأغاريق وكنيسة للروم الكاثوليك ومدرسة الإرسالية ونادي بورتسودان الرياضي وحديقة.

كيف كانت نهاية سيرة المهندس كينيدي Kennedy في السودان ؟

والكتابات التي وجدتها عنه تشير إلى أنه كان عرضة لمضايقات مستمرة من ونجت وهي دغالات وقتاتات يبرع فيها الخواجات ببرود وهدوء شديد ، وكانت آخر معارك كينيدي تتعلق بكمية المياه المطلوبة لري مشروع الجزيرة ، فغادر السودان في 1916 ، ومات في 1926م في الـ 51 من عمره.

الصور في التعليقات :

+ الصورة الوحيدة للمهندس كينيدي بطل تأسيس ميناء بورتسودان.

+ أعمال مشروع المياه من خور أربعات

+ 1906 : الخديوي عباس حلمي يفتتح الميناء الجديد

تلكم كانت قصة بورتسودان من طق طرق ، أما قصتها حتى السلام عليكم فما زالت تدور مع الأيام.

كمال حامد عبد الرحمن

الخرطوم.

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