تلك الفنانة ” عديمة الموهبة والرباية” هى حالة معملية فقط للواقع السوداني الذي كانت سوف تسيطر عليه مجتمعات الرينبو والبودليفيا والانحلال الأخلاقي_ إذا نجح انقلابهم_ ولذلك تفتأ تدافع عنهم المنظمات المشبوهة وتوفر لهم التمويلات المشروطة وتحتكر لهم وصف القوى المدنية، لكنها في حقيقتها عبارة عن قوى شيطانية، تسود فيها الأفكار المنحرفة، ولا تعبأ بالقيم الإسلامية، وتنظر للأب نظرة احتقارية، وتنادي بالحريات المطلقة والأفكار الالحادية والتمرد على الأسرة، وتشجع أيضاً على العمالة للخارج، والشاهد على ذلك ما أظهره مرتزقة المليشيا في حربهم على السودانيين من اغتصاب واسترقاق ونهب واساءة للشيوخ وترويج للم خدرات وسط الشباب وتدنيس للمساجد واستباحة كل ما هو وطني وأخلاقي، وربما تكون الأدوات مختلفة لكن المشروع واحد.

عزمي عبد الرازق