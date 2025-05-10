مجرد هزيمة واحدة للجنجويد في هذه المناطق كفيلة بتحطيم معنوياتهم

عندما كانت القوات المسلحة تتقدّم على جميع المحاور، لم تكن هجمات مسيّرات الجنجويد ذات أثر يتعدّى قطع الكهرباء لأيام معدودة. في ذلك الوقت، كان الجنجويد في حالة هروب مستمر، غير قادرين على التقاط أنفاسهم أو التمركز في أي ميدان عمليات.

أذكّركم بهذا الواقع للتأكيد على أهمية الانتقال من التفكير في الحلول الدفاعية ضد المسيّرات، إلى تبني حلول هجومية فعّالة تُربك العدو، وتُشغله بالمعارك المستمرة، وتُفقده القدرة على التخطيط والتمركز.

من المعلوم أن تكلفة الأنظمة الدفاعية عالية مقارنة بتجهيز قوات للهجوم في عدّة محاور مثل الجنوب الغربي لأم درمان وشمال كردفان. فمجرد هزيمة واحدة للجنجويد في هذه المناطق كفيلة بتحطيم معنوياتهم، تمامًا كما حدث في السابق، مما سيؤدي تلقائيًا إلى فقدانهم لزخم استخدام المسيّرات.

كما أن هجمات المسيّرات -رغم ضررها- تبقى منخفضة التكلفة سواء من حيث العواقب أو الموارد، خاصة في ظل غياب ردع فعّال يجعل المليشيا تتردد قبل استخدامها، إذا علمت أن الرد سيكون أكثر إيلامًا وبنفس الأسلوب أو أشد.

هناك أيضًا ملاحظات بشأن التساهل والتفريط الأمني في عدد من الولايات، خاصة بعد الانتصارات الأخيرة للجيش في الخرطوم. فقد تم تقليص ساعات حظر التجول، وتراجع الانضباط في نقاط التفتيش، بالإضافة إلى غياب حملات التفتيش والمداهمات الأمنية الضرورية هذه الاجراءات تشديدها من جديد يجعل خطوات عناصر المليشيا معدمة وفي اسواء الفروض مصحوبة باخطاء تكشفهم وتكشف تحركهم قبل حدوثه.

ومع تزايد التهديدات الأمنية، نلاحظ إغراق ولايات مثل الشرق والشمال بعناصر يمكن تصنيفها كعالية الخطورة، وقد تشكّل خلايا نائمة حتى وإن بنسبة تقل عن 50%، تحت ستار “التنقيب عن الذهب”.

كما أطرح تساؤلين مهمّين:

أين ذهبت المسيّرات الـ12 التي تم القبض على مهرّبيها في الولاية الشمالية؟

وأين المسيرة الاستراتيجية التي عثرت عليها قوات الحركات المسلحة في الصحراء؟

عبدالله عمسيب