الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني …

حرب الهند والباكستان … حروب الوكالة Proxy wars …

حكمت الجغرافيا على الصين بأن ساحلها كله من الشرق ولتصل صادراتها إلى أفريقيا وأوروبا تحتاج لرحلة والتفاف طويل عبر مضائق صعبة.

كما أن مدنها الصناعية في أقصى غربها تحتاج إلى رحلة لآلاف الكيلومترات للوصول للموانئ في أقصى الشرق.

ولهذا جاءت فكرة المشروع الضخم من غرب الصين إلى ميناء جوادار في غرب الباكستان ، مشروع الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني China Pakistan Economic Corridor (CPEC) وقد أنفقت فيه الصين مئات المليارات لإنشاء شبكة ضخمة من الطرق والجسور والأنفاق ومطار ضخم في جوادار.

العقبات : منطقة غرب الباكستان تاريخيا جزء من موطن قومية البلوش (بلوشستان) وهي قومية سنية ولها لغة وثقافة وتاريخ ، وتم تقسيم بلوشستان بين باكستان وشرق إيران وقليلا من جنوب غرب أفغانستان.

وقد تحركت في السنوات الأخيرة حركات مسلحة في الإقليم (حاكورة البلوش) حيث يقع ميناء جوادار وبدأت في استهداف مشاريع الممر الإقتصادي ، وتبدي وسائل الإعلام الغربية والهندية حماسا وابتهاجا واضحا لأخبار المعارك بين الحركات البلوشية العديدة والجيش الباكستاني.

وللأسف فإن تعامل الحكومات الباكستانية مع الحركات البلوشية يبدو مائلا للحسم العسكري.

حرب الهند وباكستان جزئيا لعداوات تاريخية وجزئيا بالوكالة عن أفيال أخرى.

#كمال_حامد 👓