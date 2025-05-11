حاول إعلام العدو تشكيك الرأي العام في موقف الحكومة السودانية من دولة العدوان (الامارات)، عندما أعلنت وزارة الخارجية استمرار التمثيل الدبلوماسي القنصلي بابوظبي..

اعلام العدو يحاول إظهار الدولة باعتبارها جزر معزولة، وأن هناك تناقض بين قرار مجلس الأمن والدفاع ، وبيان وزارة الخارجية .. وللأسف ذهب خلفه بعض السذج من الصحافيين ..

توجد اختلافات بين الدبلوماسية العامة والدبلوماسية القنصلية. تركز الدبلوماسية العامة على التواصل بين الحكومات والتعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية. أما الدبلوماسية القنصلية، فتركز على تقديم الخدمات للمواطنين الأجانب وحماية حقوقهم في الدولة المضيفة.

بمعنى أن استمرار التمثيل القنصلي لخدمة مصالح ال(٢٥٠) الف مغترب سوداني بدولة الامارات من تجديد جوازات السفر ، توثيقات عقود الزواج وقسيمة الطلاق..الخ ..

جمهورية “إيران” العدو التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية.. لديها تمثيل قنصلي بنيويورك لخدمة مصالح الرعايا الإيرانيين المقيمين بالولايات المتحدة .

رشان اوشي