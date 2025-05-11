للذكرى..

فى 19 ديسمبر 1965م ، اعلن السودان قطع علاقاته مع بريطانيا وتم استدعاء السفير وتسليمه القرار ،



على الرغم من زيارة الملكة اليزابيث للسودان فى ذات العام (11فبراير 1965م) ، وكانت حينها فى 39 من عمرها وعلى راس 39 دولة من مستعمراتها السابقة..

والسودان كما هو معلوم كان ضمن تاج المملكة التى لا تغيب عنها الشمس وتمتد مستعمراتها فى أقاصىى الدنيا ، ومع ذلك تم طرد سفيرها..

حيا الله الوطن واهله.. مواقف العزة ليست فى مقام التنازلات..

ابراهيم الصديق على

11 مايو 2025م..