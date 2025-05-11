المملكة والسفير – السعودية تدشن إعمار السودان

دعوة السفير السعودي على بن حسن لعدد من السفراء يتقدمهم سفيرنا بالخارجية السيد احمد يوسف والتى ضمت الى جانبه حضور سفراء كل من المغرب، قطر، إيران، تركيا، الكويت، فلسطين، روسيا، والقائم بأعمال سفارة الصين، الى جانب شخصي والزميل عاصم البلال هذه الدعوة للقاء وإن بدت في ظاهرها اعلاما من السفير السعودي لضيوفه حول عودته الأخيرة للخرطوم وأعمال الإعمار المزمع أن تقوم بها المملكة في العاصمة السودانية بدت لي هذه الدعوة من ناحية أخرى دعوة للسفراء الذين لم يعودوا الخرطوم بعد تحريرها لزيارتها ومن ثم تشجيعا لدولهم عبرهم بمد يد العون الخرطوم -الرمز -كما وصفها السفير على ابن حسن جعفر*

*السفير على بن حسن جعفر قال أن طريق عودته للخرطوم عبر هيا /عطبرة/شندى بدأ اقصر من طريق خروجه منها عبر شرق النيل والجزيرة والقضارف وما لم يقله السفير صراحة أن العودة دائما تكون اقصر واسهل واجمل ويكفي أن وصف الخرطوم بالرمز وهو يعدد تعهدات المملكة العربية السعودية لها بصيانة المستشفيات العامة وصيانة وإعادة تشغيل محطات المياه عبر الطاقة الشمسية*

*المملكة العربية السعودية عبر السفير على بن حسن افتتحت اعمال الواجب تجاه السودان وهي تحث عمليا بقية الإخوان بمد يد العون للخرطوم خاصة وأن الجميع قد اتفقوا على بشاعة ما أصابها من تدمير ممنهج وسلوك اجمعوا على أنه لا يشبه أهل السودان*

*كلمات السفير السعودي وثيق الصلة بالملف السوداني والمتصل بأطراف حكومية مؤثرة والممثل لأحد أهم الدول في المنطقة والعالم يبعث على التفاؤل فالدولة التى تعلن عن تدشين الإعمار في الخرطوم عبر سفيرها تعلم أن الأوضاع الأمنية في السودان ماضية الى تحسن أو كما قال السفير على بن حسن جعفر*

*قفلة*

*على هامش اللقاء أدهشني عمق معرفة بعض حضور دعوة السفير السعودي بالشأن السوداني والرموز السودانية سيما سفير المغرب وسفير دولة قطر وغيرهما*

*سفيرنا احمد يوسف كان حضورا مميزا ذكرني بمجد الدبلوماسية السودانية وعلوها*



بكرى المدنى