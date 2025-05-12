الجيش وكل مقاتلي معركة الكرامة يجب أن يصلوا سريعا بوابة مواقع مليشيا الدعم السريع

المسيرات – الرد على الأرض!

تصدى كبير تقوم به قواتنا لمسيرات دولة العدوان ومحاولات ضخمة لحماية المنشآت المدنية

عسكريا يتم التعامل مع المسيرات والطيران الحربي عبر المضادات الأرضية ولكن في حال حرب السودان مع دولة العدوان وبجانبها المليشيا يفضل مع التصدى لنوازل الجو الإسراع بالزحف على الأرض لمهاجمة العدو

القائد العام -الرئيس-قال في لقاء مبادرة ايد على ايد أن عقيدة وتسليح الجيش السوداني يجب أن تراجع من الدفاع للهجوم وقوله صحيح

نعم -المتحركات تزحف اليوم في كردفان ونحو دارفور ولكن المسيرات تتساقط على بورتسودان وكوستي ونهر النيل لذا لابد من الإسراع في الوصول الى مواقع المليشيا على الأرض ووضع نهاية لها

الجيش والقوة المشتركة وكل مقاتلي معركة الكرامة يجب أن يصلوا سريعا بوابة مواقع مليشيا الدعم السريع ولا ينتظروا إذنا للدخول!!



بكرى المدنى