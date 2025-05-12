من هنا فصاعدا سيواجه الجنجويد في غرب كردفان الجيش الجديد

عندما سقطت النهود قلنا لأنها كانت تنتمي إلى مرحلة ما قبل 26 سبتمبر 2024؛ مدينة محاصرة ظلت على وضعها من ناحية التسليح والعتاد العسكري منذ ما قبل الحرب.

المواجهة الحقيقية مع الجيش في نسخته الراهنة رأيناها في معركة تحرير الخوي التي سقطت بعد يوم تقريبا من النهود.

ومن هنا فصاعدا سيواجه الجنجويد في غرب كردفان الجيش الجديد، الجيش الذي استعد للحرب وللهجوم، لا الجيش الذي غدرت به المليشيا على حين غفلة وبلا استعداد.

المليشيا واجهت هذا الجيش في جبل مويا وفي الجزيرة والجيلي والخرطوم وانهزمت وها هو الآن، كما توعد، يلاحقها في كردفان ثم دارفور.



حليم عباس